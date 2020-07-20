Основное различие между КБД и ТГК заключается в том, какое влияние они оказывают на вас. Проще говоря, ТГК “возносит”, КБД - нет.

Это связано с тем, что КБД напрямую не взаимодействует с нашей эндоканнабиноидной системой - уникальной системой организма, которая регулирует такие элементы жизни, как сон, аппетит и наша иммунная система. Именно это прямое взаимодействие дает вам чувство наркотического опьянения.