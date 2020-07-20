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Почему конопля полезна для питания? Потому что содержит качественный растительный белок, CBD и другие каннабиноиды, эссенциальные вещества для нормального функционирования организма человека, а также в ней идеальное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. Вот несколько популярных категорий:

Конопляное масло

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Косметика из конопли

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Конопляное питание

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Конопля для животных

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Особенности конопляной косметики: виды, польза и вред
Достаточно востребованной среди современных женщин стала натуральная косметика на основе конопли. Она подходит для обладательниц любого типа кожи лица и
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Что представляет собой конопляное питание?
Конопляное питание стало популярным среди приверженцев здорового образа жизни. Но многих, кто только хочет перейти на такой вид питания, всё
ТГК и КБД в чем разница?
Разобраться с с самим КБД бывает сложно, а когда узнаешь о ТГК, так вообще можно сломать голову. Оба вещества синтезируются
Конопляное масло для беременных
Во время беременности нужно внимательно относиться к своему организму. В виду этого, использования КБД (CBD) во время беременности, остается под
Что такое КБД?
КБД (сокращенно от каннабидиола) является одним из наиболее изученных каннабиноидов после ТГК. Это не психоактивный каннабиноид, который предлагает много преимуществ для
Что такое КБГ?
Каннабигерол (КБГ) является одним из многих веществ, известных как каннабиноиды, которые встречаются в растениях конопли. КБГ существует в более низких

Часто задаваемые вопросы про CBD

Приказ Министерства спорта РФ от 3 декабря 2018 г. N 976

11. Каннабиноиды (S8).
Запрещены следующие каннабиноиды: природные, например, каннабис, гашиш и марихуана; синтетические, например, дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТНС) и другие каннабимиметики, за исключением каннабидиола

Эксперты ВОЗ: Каннабидиол (КБД) не является психотропным веществом!
....12-16 ноября 2018 года комитет ВОЗ по наркозависимости на своем 41-ом заседании сделал официальное заключение: нет оснований для того, чтобы относить каннабидиол к группе контролируемых веществ, так как он не является наркотиком. Врачи, прописывающие препараты, содержащие СВD, и пациенты, использующие их, не должны оказываться вне закона...

Используется в качестве пищевой добавки при воспалении, боли, депрессии, эпилепсии, психозе, тошноте, рассеянном склерозе, неврологических проблемах, диабете и распространенных аутоиммунных заболеваниях и много другого

Да мы производим КДБ и БИО масло для животных, сухой корм с различными вкусами. CBD действует на эндоканнабиноидную систему животных (млекопитающих), защищая рецепторы CB1 и CB2 от дальнейшей активации. Таким образом, КБР оказывает нейропротекторное и седативное действие.

Основное различие между КБД и ТГК заключается в том, какое влияние они оказывают на вас. Проще говоря, ТГК “возносит”, КБД - нет.
Это связано с тем, что КБД напрямую не взаимодействует с нашей эндоканнабиноидной системой - уникальной системой организма, которая регулирует такие элементы жизни, как сон, аппетит и наша иммунная система. Именно это прямое взаимодействие дает вам чувство наркотического опьянения.

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