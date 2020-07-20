Часто задаваемые вопросы про CBD
Приказ Министерства спорта РФ от 3 декабря 2018 г. N 97611. Каннабиноиды (S8).
Запрещены следующие каннабиноиды: природные, например, каннабис, гашиш и марихуана; синтетические, например, дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТНС) и другие каннабимиметики, за исключением каннабидиола
Эксперты ВОЗ: Каннабидиол (КБД) не является психотропным веществом!
....12-16 ноября 2018 года комитет ВОЗ по наркозависимости на своем 41-ом заседании сделал официальное заключение: нет оснований для того, чтобы относить каннабидиол к группе контролируемых веществ, так как он не является наркотиком. Врачи, прописывающие препараты, содержащие СВD, и пациенты, использующие их, не должны оказываться вне закона...
Используется в качестве пищевой добавки при воспалении, боли, депрессии, эпилепсии, психозе, тошноте, рассеянном склерозе, неврологических проблемах, диабете и распространенных аутоиммунных заболеваниях и много другого
Да мы производим КДБ и БИО масло для животных, сухой корм с различными вкусами. CBD действует на эндоканнабиноидную систему животных (млекопитающих), защищая рецепторы CB1 и CB2 от дальнейшей активации. Таким образом, КБР оказывает нейропротекторное и седативное действие.
Основное различие между КБД и ТГК заключается в том, какое влияние они оказывают на вас. Проще говоря, ТГК “возносит”, КБД - нет.
Это связано с тем, что КБД напрямую не взаимодействует с нашей эндоканнабиноидной системой - уникальной системой организма, которая регулирует такие элементы жизни, как сон, аппетит и наша иммунная система. Именно это прямое взаимодействие дает вам чувство наркотического опьянения.